Трамп заявил, что ему не нравятся несколько европейских лидеров

На саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе президент США не уточнил кого конкретно имеет в виду.
Екатерина Пономарева 2025-10-14 12:20:22
© Фото: Michael Kappeler, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп признался, что ему не нравятся некоторые европейские лидеры. Об этом сообщили в RT со ссылкой на Daily Mail.

«Я знаю многих из вас так долго. Вы мои друзья, вы замечательные люди... Есть несколько, которые мне совсем не нравятся», - признался американский лидер.

Дональд Трамп на саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе не уточнил кого конкретно имеет в виду. На открытии мероприятия он почти 30 секунд жал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону. На кадрах можно заметить, что во время долгого приветствия стороны постоянно переговаривались друг с другом. А затем во время фотографирования Макрон испугался Трампа, по данным статьи.

Вчера на саммите в Шарм-эш-Шейхе прошло подписание итогового соглашения о прекращении огня в Газе. Трамп на мероприятии подчеркнул, что «понадобилось три тысячи лет, чтобы дойти до этого дня». Документ американский лидер подписал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

#в стране и мире #Египет #сша #Трамп #Европа #Саммит
