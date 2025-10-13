Трамп жал руку Макрону около 30 секунд на саммите в Египте

Американский лидер Дональд Трамп долго жал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону во время фотографирования на открытии «саммита мира» в Египте. Кадрами делится агентство AFP.

Рукопожатие лидеров двух государств длилось около 30 секунд. На кадрах можно заметить, что во время долгого приветствия стороны постоянно переговаривались друг с другом.

Судя по видео с открытия саммита, Дональд Трамп первым взял за руку французского лидера и долго не отпускал. Все остальное время лидеры будто соревновались, у кого рукопожатие крепче.

Напомним, что сегодня в Шарм-эль-Шейхе прошло подписание мирного соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома в ходе мероприятия подчеркнул, что миру «понадобилось три тысячи лет, чтобы дойти до этого дня».