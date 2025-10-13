МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп жал руку Макрону около 30 секунд на саммите в Египте

Во время долгого приветствия стороны постоянно переговаривались друг с другом.
Виктория Бокий 2025-10-13 21:34:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Американский лидер Дональд Трамп долго жал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону во время фотографирования на открытии «саммита мира» в Египте. Кадрами делится агентство AFP.

Рукопожатие лидеров двух государств длилось около 30 секунд. На кадрах можно заметить, что во время долгого приветствия стороны постоянно переговаривались друг с другом.

Судя по видео с открытия саммита, Дональд Трамп первым взял за руку французского лидера и долго не отпускал. Все остальное время лидеры будто соревновались, у кого рукопожатие крепче.

Напомним, что сегодня в Шарм-эль-Шейхе прошло подписание мирного соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома в ходе мероприятия подчеркнул, что миру «понадобилось три тысячи лет, чтобы дойти до этого дня».

#Египет #Дональд Трамп #эммануэль макрон #рукопожатие #саммит мира
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 