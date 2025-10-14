Журналист объяснил русофобскую политику Риги фантомными болями

Выдворение из Латвии почти тысячи россиян - месть и фантомные боли официальной Риги. Таким мнением со «Звездой» поделился специальный корреспондент Sputnik Латвия в Москве Алексей Стефанов.

«Выдворение всех граждан РФ - это просто месть, которая фантомной болью отзывается более 30 лет. С каждым новым поколением политика этноцида усугубляется. От граждан России хотят избавиться. Надо отметить, что все эти граждане либо родились в Латвии, либо прожили там большую часть жизни. Они отдали свое здоровье на производствах, платили налоги. В 22 году, после начала СВО, политика Латвии перевернулась и вынесла все то, что сидело внутри. Все, что политики подавляли в себе, выплеснулось наружу. Они просто перестали стеснятся, стали максимально усугублять», - рассказал Стефанов.

Русофобская политика в Латвии продолжит ужесточаться, считает он. В настоящее время готовится законопроект о запрете русского языка в общественном пространстве. Нельзя будет говорить по-русски на улице, в торговых центрах, в кинотеатрах и т.д. Это еще одно из звеньев цепи по уничтожению всего русского в Латвии, объяснил корреспондент.

«Это дискриминация или сегрегация. Закон об образовании, например. С 2004 года начался переход на латышский язык. Русские дети больше не имеют права говорить на своем родном языке. Латыши учителя стучат на своих русских коллег, если те переводят сложные термины или учебный материал для русских детей. Получается стукачество», - добавил Алексей Стефанов.

С корреспондентом Sputnik-Латвия полностью согласен председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Политику Латвии он считает чудовищной.

«Вопиющая, чудовищная ситуация. Это продолжение деструктивной линии Латвии по отношению к русскому населению, которое мы неоднократно видели еще в 2006 году. Тогда в стране произошел слом системы образования на русском. Были введены дискриминационные поправки, согласно которым 60% предметов должны преподаваться на латышском. Это в регионах, где 98% русскоязычного населения», - удивился Слуцкий.

Это не считая того, что ежегодно по улицам Риги маршируют факельные шествия, в ходе которых славят оставшихся в живых фашистских преступников, добавил депутат. Только в Латвии и Эстонии есть унизительный термин - «не граждане», которого нет в международном праве.

«Сегодня русофобия достигла своего пика. Мы всех примем, всех обеспечим рабочими местами и жильем. Это наша зона ответственности, это наши граждане. Ну а Латвия в очередной раз демонстрирует совершенно чудовищную и недопустимую политику по отношению к русским», - констатировал Слуцкий.

Напомним к ближайшему понедельнику, 13 октября, 841 гражданин России должен будет покинуть территорию Латвии. Причиной массовой депортации стали якобы нарушения миграционного законодательства прибалтийской республики. Все эти люди не смогли подтвердить знание латышского языка, а также пройти проверку безопасности. В целом, изменения в законодательстве затронули около 30 тысяч россиян, проживающих в Латвии. Более 2,6 тыс. самостоятельно покинули ее территорию.