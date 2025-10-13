Песков заверил, что высланные из Латвии смогут обустроиться в России

Депортируемые из Латвии россияне могут вернуться на родину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у этих граждан есть возможность обустроиться и наладить свою жизнь в России.

Граждане России в Латвии должны были до 30 июня 2025 года предоставить документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС. Эта процедура включает подтверждение сдачи экзамена по латышскому языку.

Латвия установила крайний срок для языкового экзамена - 13 октября. По истечении этого срока Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком.

Уже известно о подготовке к высылке 841 россиянина на этом основании. В Москве подчеркивали, что разработали меры для обустройства депортированных соотечественников на родине. В частности, в МВД напомнили, что в стране действует программа содействия возвращению соотечественников.