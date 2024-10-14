13 октября 1944 года. Салют в Москве в честь освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Ему предшествовало сообщение Совинформбюро, которое вечером зачитал по радио Юрий Левитан.

Своих освободителей жители города встречали цветами. Доклад начальнику главного политического управления Красной Армии генерал-полковнику Щербакову отправят с Прибалтийского фронта на следующий день после освобождения Риги.

Население города Рига – рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, с портретами руководителей нашей партии и правительства.

Операция по освобождению Риги разрабатывалась ставкой верховного главнокомандования с особой тщательностью, с учетом всех возможных рисков. Главный упор делался на технику, которая должна была прикрывать наступающие войска. Это была часть масштабной Прибалтийской наступательной операции - так называемый «Восьмой сталинский удар».

Сопротивление немцев было ожесточенным. И тогда, во избежание лишних жертв, командование решило изменить направление главного удара на Ригу. Это стало для немцев полной неожиданностью. Потом практически моментальное форсирование самого большого рижского озера Киш-езерс на машинах-амфибиях. За 20 рейсов они преодолели по воде в общей сложности более 100 километров.

«Три тысячи человек были переправлены через озеро и высадились на плацдарме, который позволял практически свободно войти в город. То есть он был почти не защищен и наши войска входят непосредственно в город. Это происходит 12 октября и правая часть города была буквально за один день очищена», - рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Был и еще один, очень важный приказ, лично от маршала Василевского, командующего операцией - максимально избежать разрушений одного из самых красивых городов Советского Союза. Ригу было запрещено обстреливать из тяжелого вооружения и наносить по ней бомбовые удары.

«Наши войска, сосредоточенные на подступах к столице Латвии, буквально прогрызали оборону противника, методично, метр за метром выталкивали его», - написал начальник Генерального штаба Красной армии генерала Сергей Штеменко.

Особую помощь в освобождении Риги Красной Армии оказывали латышские партизаны. Именно они передавали советским разведчикам особо ценные сведения. С партизанами, в случае их поимки, немцы расправлялись с особой, изощренной, жестокостью.

«Посередине главной дороги, по бокам, вкопаны большие столбы и натянута веревка, а на этой веревке висят в петлях пять человек. Я спрашиваю, что это такое? Немец повесил, вот уже три дня висят, партизаны. И запретили нам снимать. Мы хотели похоронить. Запрещено. И вот тогда я подумал - так вот нам с кем придется здесь встречаться. Вот таким образом я вошел в Прибалтику», - рассказал ветеран ВОВ, разведчик Петр Лыткин.

Петр Иванович Лыткин - участник рижской операции. Бывший разведчик, командир разведгруппы Второго Прибалтийского фронта. Он вспоминает, что первыми в Ригу вошли бойцы 130-го Латышского корпуса. Его основой были добровольцы - этнические латыши со всего Советского Союза. На улицах Риги они встретились с латвийскими дивизиями СС. Лыткин стал свидетелем этих столкновений братьев по крови.

«Очень сложное впечатление… Были хорошие, была дивизия наша латышская, гвардейская, а у них эсесовская. Встречались между собой и сражались. Наши выходили победителями, все было. Поэтому я вам скажу, что не легкая была судьба у прибалтийцев», - рассказал Лыткин.

Для фюрера Прибалтика была лишь частью района расширения жизненного пространства – так называемого «Остланда», который планировалось заселить немцами. А прибалтийские народы должны были стать немецкой прислугой – фактически рабами. Об этом говорится в меморандуме от 2 апреля 1941 года уполномоченного по централизованному решению проблем восточноевропейского пространства - ближайшего сподвижника Гитлера, одного из основоположников расовой теории Альфреда Розенберга, ставшего позже рейхс-министром «восточных территорий». Зачисткой территории от лишних и неугодных людей немецкое командование занялось с первых дней оккупации.

«На территории Латвии во время оккупации погибло 400 тысяч человек. Это пятая часть населения Латвии. Уничтожали советских военнопленных более 300 тысяч наших военнопленных на территории Латвии. Евреев привозили с Европы и там, в Латвии, непосредственно уничтожали. Причем, кто прислушивался? Так называемые батальоны латышей. Арайс-команда, которая еще до того, как немцы даже вошли в Ригу, начала уничтожение евреев, все это было на глазах у тех людей», - рассказал научный директор Российского военно-исторического общества.

Виктор Арайс – главный латышский палач. Он лично встречал в 1941 году начальника айнзацгруппы «А» Вальтера Шталекера в Риге. В его зондеркоманде было около ста человек. Преимущественно бывшие силовики, студенты и даже школьники. Потом численность карателей выросла более чем в 10 раз. Убивали евреев, не согласных с новой властью латышей и русских.

«Молодежь в данном случае имела благодатную почву для того, чтобы идеи нацизма можно было насаждать. Представьте себе, мальчик 18-19 лет, и вдруг он становится полубогом. Он может заставить любого человека сделать то, что ему хочется - отдать ему продукты питания, какие-то вещи, если не подчинится, он имеет право убить его. И это растление молодежи как раз и легло в основу будущих эсесовцев, которые, чуть-чуть став постарше, зверствовали не только в странах Прибалтики, но и в других местах», - рассказал Юрий Кнутов.

Самые страшные свидетельские показания о зверствах, которые творили на латышской земле немецкие зондеркоманды и латыши, которые пошли на службу к немцам - были о концентрационных лагерях, организованных в окрестностях Риги.

Концентрационный лагерь Саласпилс одна из самых трагичных историй человечества. В этом концентрационном лагере, по данным Генеральной прокуратуры, которая занималась расследованием преступлений немецко-фашистских захватчиков, были умерщвлены, порядка, 100 тысяч человек. Четыре тысячи из них дети.

Людей истязали голодом. Норма хлеба, наполовину состоящего из древесных опилок, на сутки составляла от 80 до 100 граммов. Норма баланды - примерно один два литра на человека в сутки. Но самое страшное, что здесь над людьми ставились медицинские эксперименты. Людей заражали инфекционными заболеваниями, брюшным тифом, туберкулезом, малярией. И проверяли их реакцию на эти болезни. А еще именно здесь, в Саласпилс был создан специальный донорский пункт, где у детей, помещенных в лагерь, забирали кровь для немецких солдат. По данным Генпрокуратуры, такой крови было собрано порядка трех с половиной тысяч литров... Дети после того, как над ними издевались немецкие врачи и забирали у них кровь, попросту умирали.

Рассказали жители освобожденной Риги и о том, как солдаты «Ваффен СС», зная о приближении Красной Армии, раскапывали могилы убитых ими жителей Риги и сжигали останки, чтобы потом невозможно было установить, сколько на самом деле людей было уничтожено немецкими и латышскими карательными на латышской земле.

На восстановление Риги ушло всего несколько лет. Параллельно шло интенсивное строительство и восстановление промышленности. Уже к концу 1945 года на всемирно известном электротехническом заводе ВЭФ был выпущен первый послевоенный радиоприемник, восстанавливался вагоностроительный завод. На рижских трамваях и электричках ездил весь Советский Союз. Микроавтобусы РАФ, выпускаемые на построенном «Рижском заводе автобусных корпусов» работали и в скорой, и в такси, и на междугородных перевозках…

Но сегодня Латвия это, в буквальном смысле, в прибежище новых фашистов и приют для «поуехавших» из России. Рига словно вернулась в начало сороковых. Снова нацистские парады в центре города, в которых последователи главного рижского палача Виктора Арайса каждый год проводят новые факельные шествия, поклоняясь памяти последователей Гитлера.

И главная цель, как и в начале сороковых – уничтожить все русское и искоренить советское. Начали с памятников, как символа, как ее называют теперь в этой стране, «советской оккупации». Потом взялись за людей и как главный аргумент лишения гражданства Латвии и выдворении из страны русских и русскоговорящих выбрали знание латышского языка.

«И как только они приняли решение о том, чтобы граждане России сдавали экзамен до 75 лет, это ужас. Это такая паника была среди граждан России. Надеялись, что Россия может сделать что то, помочь ничего не помогло. Мы тут же курсы организовали. И вот с этого времени началась давление», - рассказал преподаватель БФУ им. Канта Борис Катков.

В начале 2024 года 82-летнего Бориса Каткова показательно депортировали из Риги, где он прожил 58 лет. До распада СССР полковник Катков был главным военным комиссаром латвийской столицы. Его назвали «угрозой латвийскому обществу» еще и потому, что кроме руководства Латвийско-Российской ассоциацией сотрудничества, он был главой представительства Балтийского федерального университета имени Канта в Латвии – его стараниями в русском Калининграде отучились около 400 русскоязычных латышей. При этом, власти Латвии твердо уверены, что студенты, уезжавшие на учебу в Россию – это шпионы, которые попадают в руки российских спецслужб, где их вербуют.

Запад этому только потакает, ведь после освобождения Риги недобитые латышские эсэсовцы побежали именно на Запад, в американскую зону оккупации, где сдавались сотнями и тысячами…

«Мы знаем, что потом многие из них бежали в Канаду, в США. В Канаде там созданы целые общества, в которых эти нацисты чувствуют себя превосходно. И самое главное, что они приложили руку к разрушению и Советского Союза, и к тому, чтобы страны Прибалтики сейчас превратились в форпост НАТО», - рассказал Юрий Кнутов.

И еще одна интересная деталь. В той же, в Канаде, ставшей одним из основных приютов для бывших эсэсовцев, есть «памятник жертвам коммунизма». После скандала в канадском парламенте, где Владимира Зеленского прославлял ветеран «Ваффен СС» Ярослав Гунька - журналисты провели свое расследование. И выяснилось, что из 553 фамилий «жертв коммунизма», перечисленных на Стене Памяти этого мемориала, 330 - это нацистские военные преступники, а также пособники гитлеровцев из ОУН-УПА и латышского легиона СС.

Сегодня Латвия объявляет о том, что она готова воевать с Россией и Беларусью. Создает линию обороны на границе. Освобождение Латвии Красной армией в 1944 году иначе как оккупацией не называют.