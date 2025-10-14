Президент США Дональд Трамп заявил о начале второй фазы мирного плана по Газе. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Как передает RT, «все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо». Однако, по данным американского лидера, тела погибших еще не возвращены. Трамп добавил, что работа по Газе еще не закончена.

Напомним, что вчера в Египте было подписано итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Это событие стало переломным моментом для региона.

Участники «саммита мира» в Шарм-эль-Шейхе договорились о совместных усилиях для того, чтобы положения мирной сделки были реализованы. Они согласились координировать усилия для обеспечения соблюдения всех условий прекращения огня и обсудили следующие действия для того, чтоб ситуация в регионе стабилизировалась.

Также сообщалось, что в ХАМАС обвинили Израиль в нарушении перемирия спустя несколько часов после передачи тел четырех погибших заложников. В палестинском движении заявили, что военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь по мирным жителям, которые осматривали свои разрушенные дома.