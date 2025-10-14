МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил о начале второй фазы мирного плана по Газе

По данным американского лидера, тела погибших еще не возвращены.
Виктория Бокий 2025-10-14 20:41:43
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил о начале второй фазы мирного плана по Газе. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Как передает RT, «все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо». Однако, по данным американского лидера, тела погибших еще не возвращены. Трамп добавил, что работа по Газе еще не закончена.

Напомним, что вчера в Египте было подписано итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Это событие стало переломным моментом для региона.

Участники «саммита мира» в Шарм-эль-Шейхе договорились о совместных усилиях для того, чтобы положения мирной сделки были реализованы. Они согласились координировать усилия для обеспечения соблюдения всех условий прекращения огня и обсудили следующие действия для того, чтоб ситуация в регионе стабилизировалась.

Также сообщалось, что в ХАМАС обвинили Израиль в нарушении перемирия спустя несколько часов после передачи тел четырех погибших заложников. В палестинском движении заявили, что военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь по мирным жителям, которые осматривали свои разрушенные дома.

#Дональд Трамп #перемирие #Газа #мирное соглашение #мирный план
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 