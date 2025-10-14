ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия после передачи тел погибших

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия спустя несколько часов после передачи тел четырех погибших заложников. В палестинском движении заявили, что военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь по мирным жителям, которые осматривали свои разрушенные дома. Есть погибшие.

Ранее о попытке нарушения мирного соглашения на севере эксклава сообщила и Армия обороны Израиля. По заявлению ЦАХАЛ, несколько неизвестных подошли к желтой линии, где находятся израильские военные. Солдаты стреляли на поражение.

На кадрах, снятых в секторе Газа, видно, как ХАМАС проводит массовые казни палестинцев, которых боевики движения обвиняют в сотрудничестве с Израилем. До этого ХАМАС начал перебрасывать вооруженных бойцов и полицию в разные районы Газы, которые оставила Армия обороны. При этом палестинское движение ссылается на проблемы с преступностью.

Тем временем ХАМАС должен вернуть еще 24 тела погибших заложников. В Тель-Авиве отметили, что если это делается намеренно, то будет считаться нарушением соглашения.

Накануне ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников. В рамках перемирия в течение дня 13 октября должны были быть освобождены 20 пленных.