Исторический обмен: как встречают освобожденных палестинцев в Газе

Освобожденные палестинцы проехали через КПП Карм-Абу-Салем на 38 автобусах.
Виктория Бокий 2025-10-13 21:01:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Исторический обмен между Израилем и ХАМАС стал переломным моментом для сектора Газа, в результате которого было освобождено 1 714 палестинских заключенных. Об этом заявил корреспондент Сайд Суирки в эфире «Звезды».

«В этом принимал участие Красный Крест, который с самого начала и до настоящего времени участвует в процедурах освобождения как израильских, так и палестинских заключенных», - сказал Суирки.

Известно, что освобожденные палестинцы прибыли через КПП Карм-Абу-Салем на 38 автобусах. После этого они проехали по улицам Хан-Юниса и остановились у Медицинского комплекса Насера.

«Автобусы, которые привезли палестинские семьи через пункт перехода Карм-Абу-Салем, стали свидетелями звуков выстрелов в честь освобождения заключенных в рамках сделки. Кроме того, тысячи семей пришли, чтобы разделить радость с родственниками освобожденных. Особенно учитывая, что этот праздник для всех», - добавил корреспондент.

Суирки напомнил, что спустя два года после израильских налетов началась война, в которой палестинские фракции заявили, что их целью является освобождение заключенных. Теперь они оказывают давление на Израиль, чтобы выполнить это условие через обмен пленными. Перемирие стало завершением войны в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о прекращении огня в Газе на «саммите мира» в Шарм-эль-Шейхе. На церемонии подписания американских глава отметил, что миру «понадобилось три тысячи лет, чтобы дойти до этого дня».

#сектор Газа #наш эксклюзив #исторический обмен #палестинцы #освобожденные заключенные
