Песков: Россия надеется, что США склонят Киев к мирному процессу

Представитель Кремля отметил дипломатическое мастерство посланников президента Трампа.
Владимир Рубанов 2025-10-14 13:17:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия рассчитывает, что влияние США поможет склонить Киев активнее заняться сценариями мирного урегулирования кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил дипломатическое мастерство посланников президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду на то, что это может подвигнуть Киев к активности в мирном процессе.

Москва надеется на большую активность украинской стороны в мирном урегулировании, сказал Песков. Он добавил, что Россия сохраняет готовность к мирному диалогу по Украине.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал встречу с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме. В течение последней недели они провели два телефонных разговора. По словам Зеленского, обсуждали в том числе поставки ракет Tomahawk.

В Москве указывают, что передача Киеву крылатых ракет средней дальности приведет к новому витку эскалации конфликта. Такие поставки нанесут ущерб отношениям России и США, отметил президент Владимир Путин.

#Украина #сша #Кремль #переговоры #Дмитрий Песков #мирное урегулирование
