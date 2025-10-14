МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США представили линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk

Линейка состоит из трех вариантов и включает установки с возможностью автономного пуска, средний многоцелевой вариант и легкий вариант для радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА.
Ян Брацкий 2025-10-14 00:52:31
© Фото: Department of Defense ZUMAPRESS.com Global Look Press

В США представили линейку мобильный пусковых установок для ракет Tomahawk. Новинки показали на сайте американской компании Oshkosh Defense.

«Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок», - заявил представитель компании Пэт Уильямс.

Широкой публике мобильные пусковые установки продемонстрировали на выставке Ассоциации армии США, которая проводится в эти дни. Линейка состоит из трех готовых к производству вариантов установок, пишет RT. Это многоцелевой автономный аппарат - пусковая установка с возможностью автономного пуска дальнобойных боеприпасов. Это средний многоцелевой автономный аппарат с передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки. А также легкий многоцелевой автономный аппарат, который можно использовать для радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп допустил отправку на Украину ракет Tomahawk, если конфликт не будет решен в ближайшее время. В Белом доме осознают последствия подобного решения, поэтому требуют от Киева заранее сообщить, по каким целям тот намерен применять данные ракеты. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил американскую администрацию, что поставки Tomahawk киевскому режиму могут плохо кончиться. Обращение с такими сложными ракетами потребует прямого участия американских специалистов, напомнил представитель Кремля.

#Украина #сша #ВСУ #Кремль #Tomahawk #мобильные пусковые установки
