Венесуэла решила закрыть посольства в Норвегии и Австралии

Правительство Венесуэлы объявило, что закрывает свои дипломатические миссии в Норвегии и Австралии. При этом будут открыты новые посольства в Буркина-Фасо и Зимбабве. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Уточняется, что решение принято в рамках «стратегического перераспределения ресурсов» и реструктуризации дипломатической службы. Теперь консульские услуги гражданам Венесуэлы в Норвегии и Австралии будут предоставляться другими диппредставительствами, говорится в заявлении. При этом Буркина-Фасо и Зимбабве в заявлении называются «братскими странами». Сообщается, что для Венесуэлы они являются союзниками в «антиколониальной борьбе и сопротивлении гегемоническому давлению». МИД Норвегии подтвердил закрытие венесуэльского посольства в стране.

«Посольство Венесуэлы сообщило нам, что оно закроется», - сказали в норвежском дипломатическом ведомстве.

При этом уточняется, что официальная причина закрытия озвучена не была. Решение, как говорится в материале, было принято на фоне роста напряженности в отношениях между Венесуэлой и США. При этом обращается внимание, что это произошло спустя всего несколько дней после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. На эту награду также настойчиво претендует президент США Дональд Трамп.

11 октября Венесуэла обратилась к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой вмешаться в ситуацию с США, которые нанесли несколько ударов по венесуэльским судам. Американская сторона заявляла, что на них были наркоторговцы.

По версии Каракаса, ему грозит «вооруженная атака» со стороны Соединенных Штатов «в самое ближайшее время». При этом Америка продолжает считать президента Венесуэлы Николаса Мадуро нелегитимным лидером и якобы главой «картеля солнц», персонально ответственного за наркотрафик в США и Европу.