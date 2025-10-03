NYT: Трамп начал вооруженный конфликт США с наркокартелями

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта. Противник США - наркокартели. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на президентское уведомление конгрессу.

Согласно газете, новый статус кампании Трампа против наркокартелей выводит ее на другой уровень. Это дает юридическое обоснование ударов, нанесенных ранее по судам в Карибском море.

Трамп уже заявлял, что действия наркокартелей будут приравнены к вооруженному нападению на США. Контрабандистов американский президент хочет приравнять к законным целям.

Американские военно-морские силы уже уничтожили в международных водах Карибского моря как минимум две скоростные лодки. Якобы на них перевозились наркотики из Венесуэлы.

В выступлении на 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по кораблям, предположительно связанным с венесуэльскими наркокартелями.

Ранее сенаторы от Республиканской и Демократической партий США потребовали от Пентагона обоснований военных операций в Карибском бассейне. Главный юрисконсульт Пентагона на закрытом брифинге в сенате объяснил удары по судам признанием наркокартелей иностранными террористическими организациями. Но многие сенаторы остались недовольны этими объяснениями.