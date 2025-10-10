МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Мачадо

Комитет отметил усилия оппозиционера Марии Корины Мачадо по защите демократических прав народа Венесуэлы.
Глеб Владовский 2025-10-10 12:38:32
© Фото: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Экс-депутат парламента Венесуэлы Мария Корина Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«Она (Мария Корина Мачадо. - Прим. ред.) получает Нобелевскую премию мира за свою неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии», - говорится в пресс-релизе.

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо считается лидером оппозиции Венесуэлы, хоть и не стала кандидатом на выборах президента, рассказал «Звезде» руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

Западные страны не признали итоги выборов прошлого года, на которых победил Мадуро. Как считает оппозиция, Мачадо набрала бы на них 80% голосов, отметил эксперт.

На премию был номинирован и президент США Дональд Трамп. Как сообщает Daily Telegraph, американский лидер может повысить торговые пошлины в отношении Осло, если не получит эту премию.

Мария Корина Мачадо выступает в качестве главного оппозиционера в Венесуэле при нынешнем президенте Николасе Мадуро. Ее неоднократно обвиняли в получении финподдержки извне и попытках устроить госпереворот в стране.

#венесуэла #нобелевская премия мира #Лауреат #2025 год #Мария Корина Мачадо
