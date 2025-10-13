МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху заявил, что Израиль победил на всех фронтах

Сегодня в Египте пройдет «Саммит мира». Планируется подписание соглашения о прекращении огня в Газе.
Екатерина Пономарева 2025-10-13 06:51:08
© Фото: Mohammed Nasser, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах. Он отметил, что враги сейчас восстанавливают силы и возможно попытаются снова напасть. Об этом он сообщил в видеообращении к гражданам, которое транслировалось по всем основным каналам Израиля.

По словам Нетаньяху, страна добилась колоссальных побед совместными усилиями и поразила весь мир. Также он подчеркнул, что компания еще не окончена и в случае новой угрозы безопасности, Израиль готов постоять за себя.

«Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Как у нас говорят – мы готовы», - добавил он.

Биньямин Нетаньяху считает, что Израилю нужно решить довольно серьезные проблемы безопасности. Сегодня в Египте пройдет «Саммит мира». На него приехали лидеры 20 стран, в том числе США, Франции и Великобритании. Планируется, что на встрече будут подписаны соглашения о прекращении огня в Газе. Израиль и ХАМАС отказались от присутствия в политическом мероприятии.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением об окончании вооруженного конфликта в Секторе Газа. Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12.00 по московскому времени. Стороны договорились, что Тель-Авив выводит из Газы подразделения ЦАХАЛ, а представители движения - освобождают удерживаемых заложников. Так должен завершиться первый этап мирного соглашения.

#Израиль #сектор Газа #нетаньяху #ХАМАС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 