Нетаньяху заявил, что Израиль победил на всех фронтах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах. Он отметил, что враги сейчас восстанавливают силы и возможно попытаются снова напасть. Об этом он сообщил в видеообращении к гражданам, которое транслировалось по всем основным каналам Израиля.

По словам Нетаньяху, страна добилась колоссальных побед совместными усилиями и поразила весь мир. Также он подчеркнул, что компания еще не окончена и в случае новой угрозы безопасности, Израиль готов постоять за себя.

«Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Как у нас говорят – мы готовы», - добавил он.

Биньямин Нетаньяху считает, что Израилю нужно решить довольно серьезные проблемы безопасности. Сегодня в Египте пройдет «Саммит мира». На него приехали лидеры 20 стран, в том числе США, Франции и Великобритании. Планируется, что на встрече будут подписаны соглашения о прекращении огня в Газе. Израиль и ХАМАС отказались от присутствия в политическом мероприятии.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением об окончании вооруженного конфликта в Секторе Газа. Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12.00 по московскому времени. Стороны договорились, что Тель-Авив выводит из Газы подразделения ЦАХАЛ, а представители движения - освобождают удерживаемых заложников. Так должен завершиться первый этап мирного соглашения.