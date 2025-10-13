Трамп заявил об окончании вооруженного конфликта в Газе

Конфликт в секторе Газа закончен. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Война закончена», - констатировал президент США, перед тем как вылететь на Ближний Восток.

Перемирие между Израилем и бойцами движения ХАМАС вступило в силу 10 октября в полдень по московскому времени. Согласно договоренностям, Тель-Авив выводит из Газы подразделения ЦАХАЛ, а представители движения - освобождают удерживаемых заложников. На этом должен завершиться первый этап мирного соглашения.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что разработанный Белым домом план по урегулированию палестино-израильского конфликта воплотится в жизнь. Путин также отметил, что инициативы его американского коллеги в целом были позитивно приняты в арабском мире. После, Трампа поблагодарили представители ХАМАС. Они отметили его личный вклад в урегулирование конфликта.

Напомним, очередной виток вооруженного противостояния между Израилем и ХАМАС начался 7 октября 2023 года. Ранним утром палестинские группировки проникли на территорию Израиля и вошли в приграничные поселения. В ходе боестолкновений были захвачены десятки заложников. Израиль ответил ковровыми бомбардировками, почти стерев сектор Газа с лица земли. Погибли десятки тысяч его мирных жителей, в основном - женщин, стариков и детей. Точное количеств жертв не поддается подсчету, поскольку Газа лежит в руинах.