МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ХАМАС опубликовал список из 20 живых заложников

Тель-Авив планирует освободить 250 человек, которые отбывают пожизненное заключение.
Екатерина Пономарева 2025-10-13 08:10:15
© Фото: Ilia Yefimovich, Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС опубликовало список заложников, которых освободят в рамках соглашения с Израилем о прекращении вооруженного конфликта. Об этом написано в сообщении The Guardian.

«ХАМАС опубликовал имена 20 израильских заложников, которые будут освобождены сегодня», - следует из публикации.

Утром 13 октября ХАМАС начнет освобождать 20 заложников из Израиля. Уже опубликован список с их именами: Дэвид Кунио, Эйтан Хорн, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали Берман и другие. Тысячи жителей Тель-Авива собрались на центральных улицах в ожидании заложников.

По соглашению о прекращении огня, Израиль частично уйдет из Газы, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников в обмен на заключенных, находящихся в Израиле. В свою очередь, Тель-Авив планирует освободить 250 человек, которые отбывают пожизненное заключение. Также около 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных с начала боевых действий.

Сегодня в Египте пройдет «Саммит мира». В нем участвуют лидеры 20 стран, в том числе США, Франции и Великобритании. Планируется, что на встрече будут подписаны соглашения о прекращении огня в Газе. Израиль и ХАМАС отказались от присутствия на саммите.

#в стране и мире #Израиль #ХАМАС #заложники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 