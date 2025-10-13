ХАМАС опубликовал список из 20 живых заложников

Палестинское движение ХАМАС опубликовало список заложников, которых освободят в рамках соглашения с Израилем о прекращении вооруженного конфликта. Об этом написано в сообщении The Guardian.

«ХАМАС опубликовал имена 20 израильских заложников, которые будут освобождены сегодня», - следует из публикации.

Утром 13 октября ХАМАС начнет освобождать 20 заложников из Израиля. Уже опубликован список с их именами: Дэвид Кунио, Эйтан Хорн, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали Берман и другие. Тысячи жителей Тель-Авива собрались на центральных улицах в ожидании заложников.

По соглашению о прекращении огня, Израиль частично уйдет из Газы, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников в обмен на заключенных, находящихся в Израиле. В свою очередь, Тель-Авив планирует освободить 250 человек, которые отбывают пожизненное заключение. Также около 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных с начала боевых действий.

Сегодня в Египте пройдет «Саммит мира». В нем участвуют лидеры 20 стран, в том числе США, Франции и Великобритании. Планируется, что на встрече будут подписаны соглашения о прекращении огня в Газе. Израиль и ХАМАС отказались от присутствия на саммите.