Эксперт допустил, что Нетаньяху может сорвать мирные договоренности

Без создания палестинского государства окончательно решить ближневосточный кризис невозможно. Таким мнением со «Звездой» поделился корреспондент катарского телеканала «Аль-Араби» Саад Халаф.

«Главы некоторых арабских государств предполагали возможность других формулировок, но после геноцида в Газе, который все мы наблюдали два последних года, появилось понимание, что без создания палестинского государства вопрос не решить. Сейчас это лучший и единственный выход из ситуации на Ближнем Востоке», - полагает Халаф.

Подписание соглашения о прекращении огня и обмен заложниками и заключенными - только первый шаг на пути решения проблемы, признал журналист. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остается главным препятствием на пути к окончательному миру. Его позиция относительно создания палестинского государства широко известна и наверняка он продолжит саботировать дальнейший мирный процесс, считает собеседник «Звезды».

«Нетаньяху так действовал последние два года. Заключить мир можно было гораздо раньше и сберечь десятки тысяч мирных жителей сектора Газа. Но он в последний момент вносил изменения или менял всю конструкцию. Трамп в ходе разговора с ним ругался, потому что тот опять пытался испортить этот процесс. Он даже нанес удар по посредникам в Катаре», - напомнил Саад Халаф.

Напомним, ранее лидеры Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Церемония подписания проходила на «саммите мира» в Шарм-эль-Шейхе. Участники мероприятия полагают, что это должно положить конец многолетнему арабо-израильскому конфликту. Комментируя мирный план главы Белого дома, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что предложение Трампа по Газе было лучшим на столе переговоров.