«Трусливое и вопиющее»: в ОАЭ осудили нападение Израиля на Катар

Власти Эмиратов назвали атаку ЦАХАЛ в Дохе грубым нарушением суверенитета.
Константин Денисов 2025-09-09 19:11:09
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua, Globallookpress

В ОАЭ осудили удары Израиля по Катару. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Заместитель главы правительства и министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян решительно осудил вопиющее и трусливое нападение Израиля на Государство Катар», - говорится в сообщении.

В Эмиратах также признали обстрелы ЦАХАЛ грубым нарушением суверенитета Катара и норм международного права, а также призвали ООН предпринять действия, направленные на сдерживание израильской агрессии.

Кроме того, власти МИД ОАЭ предупредил о последствиях ударов для безопасности на Ближнем Востоке и эскалации и без того напряженной обстановки.

7 сентября ЦАХАЛ нанес авиационный удар по руководству ХАМАС в Дохе. В этот момент там находилась делегация из высокопоставленных чиновников движения, которые обсуждали мирные инициативы США.

