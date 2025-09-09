«Трусливое и вопиющее»: в ОАЭ осудили нападение Израиля на Катар

В ОАЭ осудили удары Израиля по Катару. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Заместитель главы правительства и министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян решительно осудил вопиющее и трусливое нападение Израиля на Государство Катар», - говорится в сообщении.

В Эмиратах также признали обстрелы ЦАХАЛ грубым нарушением суверенитета Катара и норм международного права, а также призвали ООН предпринять действия, направленные на сдерживание израильской агрессии.

Кроме того, власти МИД ОАЭ предупредил о последствиях ударов для безопасности на Ближнем Востоке и эскалации и без того напряженной обстановки.

7 сентября ЦАХАЛ нанес авиационный удар по руководству ХАМАС в Дохе. В этот момент там находилась делегация из высокопоставленных чиновников движения, которые обсуждали мирные инициативы США.