В ХАМАС поблагодарили Трампа за участие в урегулировании конфликта

При этом палестинцы недовольны тем, что экс-премьер Британии Блэр будет наблюдать за послевоенным будущим региона.
Глеб Владовский 2025-10-11 06:25:20
© Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Global Look Press

В ХАМАС выразили благодарность президенту США Дональду Трампу за непосредственное участие в урегулировании конфликта в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал член политбюро движения Басем Наим.

«Не думаю, что война бы дошла до конца. Поэтому да, мы благодарим президента Трампа за его личные усилия по вмешательству и оказанию давления на Израиль», - цитирует его слова Sky News.

При этом в ХАМАС заявили, что участие бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра в наблюдении за послевоенным будущим региона вызывает у них недовольство. Подчеркивается, что ранее он был причастен к массовым гибелям мирных жителей в Афганистане и Ираке.

Ранее Трамп заявил, что вступившее в силу 10 октября соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа окажется устойчивым, поскольку участники измотаны противостоянием. Американский лидер сказал журналистам, что, по его мнению, перемирие продержится, так как все стороны устали от боевых действий.

