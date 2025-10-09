МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин выразил надежду, что план Трампа по Газе будет претворен в жизнь

На первом этапе плана Трампа нужно отвести израильские войска внутри сектора Газа и освободить всех живых заложников представителями ХАМАС.
Россина Бодрова Марина Крижановская 2025-10-09 23:30:16
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что разработанный его американским коллегой Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта в целом и ситуации в секторе Газа, в частности, воплотится в жизнь.

Эти предложения позитивно восприняли и в арабском мире, и среди всей исламской уммы в целом. отметил Путин. Об этом он заявил, выступая на саммите Россия - Центральная Азия, находясь в Таджикистане.

«Мы очень надеемся на то, что эти инициативы президента США будут на самом деле на практике реализованы. Она, эта инициатива, с самого начала была в целом позитивно воспринята и в арабском, и в целом в исламском мире», - подчеркнул президент России.

Напомним, в минувшую ночь представители радикального палестинского движения ХАМАС и Израиля с помощью посредников из США, Египта и Катара договорились о первом этапе мирного плана из 20 пунктов, который предложил Трамп. Согласно ему, израильская армия должна отойти до согласованной линии внутри сектора Газа, а ХАМАС освободить всех живых заложников в самой ближайшей перспективе.

После этого американский лидер заявил, что следующие двое суток будут решающими для этого анклава.

