МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром Франции

В прошлый раз он ушел в отставку не проработав и месяца.
Дима Иванов 2025-10-10 23:18:28
© Фото: Michtof, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции, сообщает BFMTV со ссылкой на пресс-релиз Елисейского дворца.

До этого он был назначен на пост главы кабинета министров 9 сентября, а уже 6 октября подал в отставку - это самый короткий срок премьерства в современной истории Франции. До своего назначения 9 сентября он возглавлял министерство обороны.

Лекорню подал в отставку на фоне непринятия оппозицией состава правительства, часть членов которого он представил незадолго перед отставкой. Левая и правая оппозиция выразили резкий протест против состава кабмина и пригрозили выйти из коалиции.

#в стране и мире #Франция #эммануэль макрон #Себастьен Лекорню
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 