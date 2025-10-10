Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром Франции

Президент Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции, сообщает BFMTV со ссылкой на пресс-релиз Елисейского дворца.

До этого он был назначен на пост главы кабинета министров 9 сентября, а уже 6 октября подал в отставку - это самый короткий срок премьерства в современной истории Франции. До своего назначения 9 сентября он возглавлял министерство обороны.

Лекорню подал в отставку на фоне непринятия оппозицией состава правительства, часть членов которого он представил незадолго перед отставкой. Левая и правая оппозиция выразили резкий протест против состава кабмина и пригрозили выйти из коалиции.