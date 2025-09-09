МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Макрон назначил министра обороны Лекорню на пост премьера Франции

Другие французские политики раскритиковали политику действующего лидера страны.
Тимур Юсупов 2025-09-09 21:50:42
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра Франции - им стал Себастьян Лекорню, до этого занимавший пост министра вооруженных сил страны. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

Несколько часов назад уже бывший премьер Франсуа Байру подал в отставку, после чего Макрон принял решение о назначении на освободившуюся должность нового чиновника. Лекорню стал уже пятым политиком на данной должности, с момента переизбрания французского президента на второй срок в 2022 году.

Другие французские политики раскритиковали политику действующего лидера страны. Так, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что «президент делает последний выстрел макронизма, укрывшись в узком кругу своих сторонников», а глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон выразил мнение, что «только уход самого Макрона может положить конец этой печальной комедии неуважения к парламенту, избирателям и политической порядочности».

Политическая ситуация во Франции остается крайне нестабильной. Вчера 364 депутата местного парламента проголосовали за уход в отставку всего нынешнего правительства, просуществовавшего всего девять месяцев. За время второго срока нахождения у власти президента страны Эммануэля Макрона это уже третья отставка кабинета министров.

#Франция #политика #Эманнуэль Макрон
