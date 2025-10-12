Стало известно точное время начала освобождения израильских заложников

Первых израильских заложников начнут освобождать в Газе 13 октября в восемь утра по московскому времени. Об этом сообщает радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

«Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 утра ожидается первый этап освобождения похищенных из двух разных точек в секторе», - говорится в сообщении.

После этого освободят еще часть заложников в третьей локации. Точные места пока не называются.

Ранее сообщалось о том, что стороны договорились о выполнении первой фазы договоренностей согласно мирному плану президента США Дональда Трампа. Он состоит из 20 пунктов и включает в себя обмен заложниками и телами, а также вывод войск ЦАХАЛ из региона.

13 октября в Шарм-эль-Шейхе состоится саммит, посвященный подписанию мирного соглашения. Ранее израильские власти сообщили, что проигнорируют это мероприятие.