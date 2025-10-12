МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стало известно точное время начала освобождения израильских заложников

Израиль и ХАМАС приступят к выполнению первой фазы договоренностей.
Константин Денисов 2025-10-12 22:31:46
© Фото: Stefano Porta, Keystone Press Agency, Globallookpress

Первых израильских заложников начнут освобождать в Газе 13 октября в восемь утра по московскому времени. Об этом сообщает радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

«Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 утра ожидается первый этап освобождения похищенных из двух разных точек в секторе», - говорится в сообщении.

После этого освободят еще часть заложников в третьей локации. Точные места пока не называются.

Ранее сообщалось о том, что стороны договорились о выполнении первой фазы договоренностей согласно мирному плану президента США Дональда Трампа. Он состоит из 20 пунктов и включает в себя обмен заложниками и телами, а также вывод войск ЦАХАЛ из региона.

13 октября в Шарм-эль-Шейхе состоится саммит, посвященный подписанию мирного соглашения. Ранее израильские власти сообщили, что проигнорируют это мероприятие.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #перемирие #ХАМАС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 