Израиль не будет участвовать в саммите по Газе

Израильская делегация проигнорирует саммит по Газе, который пройдет в Шарм-эль-Шейхе. Об этом агентству France Press сообщила представитель правительства Израиля Шош Бедросиан.

«Израильские чиновники не будут участвовать», - сказала Бедросиан.

Ранее сообщалось, что в мероприятии, которое пройдет 13 октября, примут участие лидеры 20 стран. Саммит будет посвящен выполнению первой фазы договоренностей между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе.

Боевые действия в регионе прекратились 10 октября после того, как стороны согласились выполнять предложенный главой Белого дома Дональдом Трампом мирный план из 20 пунктов.

На первом этапе Израиль и ХАМАС обменяются заложниками и телами. Кроме того, ЦАХАЛ покинет свои позиции в Газе.