Кабмин Израиля одобрил соглашение по заложникам с ХАМАС

На родину в еврейское государство должны будут вернуться 20 живых заложников, два года пробывших в плену ХАМАС.
Марина Крижановская 2025-10-10 02:33:21
© Фото: Matan Golan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Правительство Израиля утвердило соглашение по остановке боевых действий в секторе Газа и освобождению оставшихся в плену ХАМАС заложников. О принятом решении сообщил портал Axios со ссылкой на израильский кабмин.

Власти еврейского государства в течение 72 часов ожидают вызволения из плена двух десятков своих граждан и передачу 28 тел. Взамен они должны будут отпустить 1 700 палестинских граждан. В течение суток после одобрения соглашения военные ЦАХАЛ должны будут отвести войска на согласованную территорию в секторе Газа.

«Кабинет министров Израиля одобрил соглашение, которое прекращает войну в Газе и освобождает оставшихся заложников. Соглашение предусматривает первоначальный вывод израильских войск из сектора Газа и освобождение почти двух тысяч палестинских задержанных и заключенных. Двадцать израильских заложников, проведших два года в плену, должны быть освобождены, как и останки 28 погибших заложников», - говорится в материале издания.

Напомним, в ночь на 8 октября израильтянам и радикальной палестинской группировке ХАМАС в Египте удалось договориться о соглашении по сектору Газа.  В четверг оно было подписано представителями Израиля, ХАМАС и посредниками из Катара, Египта и Турции, но для его реализации требовалось одобрение кабинета министров Израиля. Теперь незамедлительно вступает в силу режим прекращения огня в палестинском анклаве.

