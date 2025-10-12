Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Дональд Трамп, а также десятки других лидеров в понедельник, 13 октября 2025 года, проведут «Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе», направленный на прекращение боевых действий в секторе Газа. Он пройдет на территории знаменитого египетского курорта во второй половине дня. Событие анонсировала пресс-служба офиса президента Ас-Сиси.

«Саммит пройдет под сопредседательством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа. Также примут участие лидеры более двадцати стран. Целью саммита является прекращение войны в секторе Газа, активизация усилий по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке и начало новой эры региональной безопасности и стабильности», - говорится в опубликованном сообщении.

Египетская сторона отметила усилия президента Трампа, который прикладывает «неустанные усилия по прекращению конфликтов во всем мире» и в свете его видения по достижению мира в регионе.

Напомним, на подписание соглашения между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС в Египте уже собрался отправиться Эмманюэль Макрон, президент Франции. А президент нашей страны Владимир Путин оценил по достоинству усилия американского коллеги Трампа, который очень много делает для мира и привел в пример ситуацию на Ближнем Востоке, где скоро должно быть подписано мирное соглашение, основанное на мирном плане Трампа.