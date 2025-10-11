МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: Мадуро предложил Трампу природные ресурсы Венесуэлы

Белый дом отказался и разорвал дипломатические отношения с Каракасом.
Дима Иванов 2025-10-11 04:29:38
© Фото: Meng Yifei, XinHua, Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро через своих ближайших советников предложил Соединенным Штатам передать контроль над нефтяными и золотыми проектами страны, чтобы ослабить политическое давление со стороны администрации Дональда Трампа и избежать эскалации конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Согласно предложению, все существующие и будущие нефтяные и горнодобывающие проекты Венесуэлы должны были открыться для американских компаний с предоставлением им приоритетных контрактов. Кроме того, планировалось перенаправить экспорт венесуэльской нефти из Китая в США и разорвать энергетические и горнодобывающие соглашения с китайскими, иранскими и российскими фирмами. Эти уступки обсуждались в течение нескольких месяцев с участием старшего американского чиновника и венесуэльских представителей.

Однако администрация Трампа отвергла эти экономические уступки и прервала дипломатические контакты с Венесуэлой на прошлой неделе, что фактически положило конец переговорам. Решение было принято на фоне ужесточения позиции Вашингтона: США назвали правительство Мадуро «нарко-террористическим картелем», сосредоточили военные корабли в Карибском море и начали уничтожать катера, которые, по утверждениям американских властей, перевозили наркотики из Венесуэлы.

Эксперты и источники в обеих странах считают, что истинная цель администрации Трампа - смена власти в Венесуэле, несмотря на недавние жесткие угрозы и военные приготовления.

Шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о формировании новой совместной оперативной группы по противодействию наркотрафику, которая будет действовать в Карибском море и Латинской Америке.

