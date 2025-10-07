МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: Трамп отказался от решения конфликта с Венесуэлой мирным путем

Это грозит началом полномасштабного вооруженного конфликта.
Тимур Юсупов 2025-10-07 06:37:38
© Фото: Graeme Sloan - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп велел своему посланнику по особым поручениям Ричарду Гренеллу остановить попытки дипломатического урегулирования конфликта с Венесуэлой. Как пишет издание New York Times, подобные решения американского лидера могут привести к началу полномасштабного военного конфликта между странами.

По имеющимся данным, Гренелл на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, однако, как заявил недавно госсекретарь США Марко Рубио, попытки наладить отношения между Вашингтоном и Каракасом не увенчались абсолютно никакими успехами.

«Трамп был разочарован нежеланием Мадуро выполнить требования Америки о добровольном отказе от власти, а также продолжающимися заявлениями венесуэльских чиновников о своей непричастности к наркоторговле», - говорится в материале.

В итоге, видя отсутствие результатов переговоров, Штаты перешли к более решительным мерам и занялись разработкой альтернативных планов решения конфликта, среди которых присутствует и возможность проведения военных операций.

Несколькими днями ранее силы США уже не в первый раз за последнее время нанесли удар по катеру неподалеку от побережья Венесуэлы. По словам шефа Пентагона Пита Хегсета, на борту судна находились четыре члена наркокартеля. Все они были убиты.

#в стране и мире #Трамп #венесуэла #переговоры #Николас Мадуро
