МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон сформирует спецподразделение для борьбы с наркотрафиком

Задача группы - «разгромить картели, остановить отраву и обеспечить безопасность США»
Дима Иванов 2025-10-11 02:03:37
© Фото: war.gov

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о формировании новой совместной оперативной группы по противодействию наркотрафику в пределах зоны ответственности Южного командования (SOUTHCOM). Это подразделение будет сосредоточено на ликвидации наркокартелей в Карибском море и Латинской Америке с целью пресечения поставок наркотиков в США.

Согласно заявлению Хегсета, опубликованному в социальной сети X, создание группы происходит по прямому указанию президента Дональда Трампа. Министр подчеркнул, что ее задача - «разгромить картели, остановить отраву и обеспечить безопасность Америки».

«Если вы везете наркотики к нашим берегам, мы пресечем это на корню», - обратился Хегсет к предполагаемым наркоторговцам.

Объявление о создании оперативной группы прозвучало на фоне недавних военных операций американских сил в регионе. За последние недели Пентагон провел несколько ударов по скоростным катерам, подозреваемым в перевозке наркотиков у берегов Венесуэлы, что привело к гибели нескольких человек. Эти акции позиционируются как часть усилий по борьбе с транснациональной преступностью.

Эксперты Atlantic Council отмечают, что новая группа усилит координацию между ВМС, береговой охраной и спецподразделениями для мониторинга и нейтрализации угроз в Карибском бассейне.

#в стране и мире #венесуэла #Пентагон #наркотрафик #карибское море #Пит Хегсет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 