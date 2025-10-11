Пентагон сформирует спецподразделение для борьбы с наркотрафиком

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о формировании новой совместной оперативной группы по противодействию наркотрафику в пределах зоны ответственности Южного командования (SOUTHCOM). Это подразделение будет сосредоточено на ликвидации наркокартелей в Карибском море и Латинской Америке с целью пресечения поставок наркотиков в США.

Согласно заявлению Хегсета, опубликованному в социальной сети X, создание группы происходит по прямому указанию президента Дональда Трампа. Министр подчеркнул, что ее задача - «разгромить картели, остановить отраву и обеспечить безопасность Америки».

«Если вы везете наркотики к нашим берегам, мы пресечем это на корню», - обратился Хегсет к предполагаемым наркоторговцам.

Объявление о создании оперативной группы прозвучало на фоне недавних военных операций американских сил в регионе. За последние недели Пентагон провел несколько ударов по скоростным катерам, подозреваемым в перевозке наркотиков у берегов Венесуэлы, что привело к гибели нескольких человек. Эти акции позиционируются как часть усилий по борьбе с транснациональной преступностью.

Эксперты Atlantic Council отмечают, что новая группа усилит координацию между ВМС, береговой охраной и спецподразделениями для мониторинга и нейтрализации угроз в Карибском бассейне.