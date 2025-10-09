МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: Катар хочет стать посредником между США и Венесуэлой

У Дохи получалось быть посредником между странами при Байдене.
Дима Иванов 2025-10-09 05:46:16
© Фото: Yousef Masoud, Keystone Press Agency, Globallookpress

Катар пытается выступить посредником в конфликте между Соединенными Штатами и Венесуэлой, сохраняя открытые каналы связи между сторонами, несмотря на эскалацию военных действий со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с дипломатическими усилиями Дохи.

По словам высокопоставленного военного чиновника, Пентагон развернул в регионе около 10 000 американских военнослужащих, большинство из которых - примерно 5500 человек - размещены на базах в Пуэрто-Рико. Кроме того, в Карибском море курсируют восемь надводных кораблей и одна подводная лодка с 4500 моряками и морскими пехотинцами на борту, включая экипажи F-35, дронов MQ-9 Reaper и транспортных самолетов. Это наращивание сил, пишет NYT, сигнализирует о подготовке к более широким операциям, возможно, включая прямое вмешательство в дела Венесуэлы.

Усилия Катара получили поддержку от венесуэльского правительства под руководством президента Николаса Мадуро, который в письме Трампу в прошлом месяце подчеркнул готовность к диалогу и отрицал ответственность своей страны за наркотрафик в США. Однако эти инициативы не нашли отклика в Белом доме: администрация Трампа, по данным источников, больше ориентирована на военные варианты, чем на дипломатию.

Государственный секретарь Марко Рубио, рассматривающий Мадуро как нелегитимного лидера и беглеца от американского правосудия, продвигает стратегию давления через ЦРУ и советников вроде Стивена Миллера. На прошлой неделе Трамп поручил специальному представителю Ричарду Гренеллу свернуть дипломатические контакты с Каракасом.

Действующий чиновник охарактеризовал NYT усилия Катара как попытку «сохранить каналы связи открытыми» между Вашингтоном и Каракасом в рамках амбиций эмирата играть ключевую роль в глобальной дипломатии - это уже 12-й подобный проект Дохи.

Бывший директор по делам Западного полушария в Совете нацбезопасности Хуан Гонсалес отметил: «Катар передает сообщения в обе стороны и пытается стимулировать структурированный диалог или бэк-канал, но с администрацией Трампа это не находит отклика».

Он добавил, что ранее Катар успешно посредничал в переговорах с Венесуэлой при Байдене, организуя встречи и обмениваясь документами.

С начала сентября американские военные нанесли не менее четырех ударов по гражданским судам в Карибском море, в результате которых погибли как минимум 21 человек. Трамп назвал погибших наркоторговцами, но не предоставил доказательств, а юридическая основа атак остается спорной.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро #катар #Доха #карибское море
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 