Макрон отправится в Египет на подписание соглашения Израиля и ХАМАС

Французский лидер Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 октября, отправится в Египет на подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Документ будет касаться первого этапа мирного плана. Сообщение Елисейского дворца о поездке президента приводит телеканал BFMTV.

«По этому случаю глава государства выразит свою полную поддержку реализации соглашения, знаменующего собой первую фазу плана, разработанного президентом США Дональдом Трампом, Катаром, Египтом и Турцией, и направленного на установление постоянного прекращения огня, освобождение всех заложников и обеспечение полного возобновления гуманитарной помощи Газе», - сообщило СМИ.

В то же время публикуются данные, что ХАМАС на этой встрече не будет. Член политбюро Хоссам Бадран заявил, что «мы не будем присутствовать на официальном подписании».

Напомним, 29 сентября администрация США обнародовала так называемый мирный план Трампа из 20 пунктов. Он подразумевает немедленное прекращение конфликта, отвод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

На их вызволение американский лидер дал 72 часа после того, как правительство Израиля признает предложенное им соглашение. С 8 на 9 октября во время непрямых переговоров в Египте представители Израиля и ХАМАС достигли договоренности по первой части этого мирного плана.