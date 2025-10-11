МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон отправится в Египет на подписание соглашения Израиля и ХАМАС

Президент Франции изъявил желание присутствовать на подписании соглашения между Израилем и ХАМАС, которое будет касаться освобождения заложников, гумпомощи и прекращения огня.
Марина Крижановская 2025-10-11 23:40:58
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Французский лидер Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 октября, отправится в Египет на подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Документ будет касаться первого этапа мирного плана. Сообщение Елисейского дворца о поездке президента приводит телеканал BFMTV.

«По этому случаю глава государства выразит свою полную поддержку реализации соглашения, знаменующего собой первую фазу плана, разработанного президентом США Дональдом Трампом, Катаром, Египтом и Турцией, и направленного на установление постоянного прекращения огня, освобождение всех заложников и обеспечение полного возобновления гуманитарной помощи Газе», - сообщило СМИ.

В то же время публикуются данные, что ХАМАС на этой встрече не будет. Член политбюро Хоссам Бадран заявил, что «мы не будем присутствовать на официальном подписании».

Напомним, 29 сентября администрация США обнародовала так называемый мирный план Трампа из 20 пунктов. Он подразумевает немедленное прекращение конфликта, отвод израильских войск и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

На их вызволение американский лидер дал 72 часа после того, как правительство Израиля признает предложенное им соглашение. С 8 на 9 октября во время непрямых переговоров в Египте представители Израиля и ХАМАС достигли договоренности по первой части этого мирного плана.

#в стране и мире #Египет #Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #Эмманюэль Макрон #ХАМАС #подписание соглашения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 