Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана по Газе

Он предполагает освобождение всех заложников.
Дима Иванов 2025-10-09 01:57:45
© Фото: ТРК «Звезда»

Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана по сектору Газа. Об этом сегодня сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Все заложники будут освобождены совсем скоро, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру», - написал президент США.

Телеканал Sky News Arabia ранее сообщал, что соглашение по Газе включает полное прекращение огня, постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных с обеих сторон.

В МИД Катара подчеркнули, что соглашение приведет к поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа, где в последнее время сообщалось о голоде. 

Ранее источники Axios сообщили, что мирное соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе может быть достигнуто сегодня вечером

#Израиль #сектор Газа #ХАМАС
