Эксперт: шатдаун в США закончится повышением госдолга

Шатдаун, или частичная приостановка финансирования федерального правительства в США, не несет никаких серьезных угроз американской экономике. Об этом «Звезде» рассказал офицер ВС США в отставке и военный эксперт Станислав Крапивник. С его слов, подобное в Штатах происходит регулярно.

«Ничего страшного в этом нет. Неделю-полторы они будут спорить, и все закончится. Долговой потолок поднимется, выхода другого у них нет. Сейчас решается, какие программы получат больше денег, кто получит больше откатов, вот на таком уровне. Никто закрывать государство там не будет. Да, чиновники страдают, когда это случается. Они сидят пару недель без зарплаты», - рассказал Крапивник.

Схожего мнения придерживается заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РФ Роман Прохоров. С его слов, подобное в США происходило уже более 13 раз. В условиях шатдауна тяжесть последствий диктуется его продолжительностью, объяснил эксперт.

«На самом деле никаких критических влияний на экономику и политическую ситуацию в Америке это не окажет, поскольку длительность шатдауна не более месяца. Если переваливает за месяц, тогда могут возникнуть проблемы, но пока до этого не доходило и, судя по всему, не дойдет», - заверил Прохоров.

Напомним, 1 октября в 00.01 по восточному времени (07.01 мск) в США официально наступил шатдаун. Работа федерального правительства приостановлена, поскольку конгресс не смог принять бюджет на новый финансовых год, который наступил в Штатах сегодня. В этих условиях госучреждениям запрещено расходовать средства. Большинство сотрудников отправляются в вынужденные и неоплачиваемые отпуска. Задействованные в критических сферах работники будут продолжать трудиться без зарплаты. Это военные, полицейские, медики, сотрудники транспортных служб и т. д.