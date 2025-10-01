МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сенатор Круз предупредил, что шатдаун в США может длиться неделями

Накануне сенат США не смог принять законопроект о финансировании от обеих партий, что сделало неизбежной приостановку работы правительства.
Ян Брацкий 2025-10-01 07:57:50
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press

Частичная приостановка работы федерального правительства может затянуться на несколько недель. С таким предупреждением выступил сенатор от Республиканской партии Тед Круз.

«Шатдаун может длиться несколько дней, он может длиться неделями», - сказал он в эфире телеканала Fox News.

По его мнению, шатдаун наступил по вине демократов. Таким образом, политические противники президента Дональда Трампа заявляют о своей ненависти к нему, уверен Круз.

Накануне сенат США не смог принять законопроекты о финансировании от обеих партий, что сделало неизбежной частичную приостановку работы правительства. Новый финансовый год в Штатах наступает 1 октября. В случае отсутствия принятого бюджета федеральные ведомства прекращают свою работу, что и произошло.

Часть офисов закрывается, десятки тысяч человек уходят в вынужденные отпуска, правительственные агентства прекращают все виды деятельности, кроме «жизненно важных». К ним относится, например, поддержание правопорядка.

Ранее глава Белого дома предупредил демократов о «необратимых мерах» в случае прекращения работы правительства. Речь идет об увольнениях федеральных сотрудников и сворачивании поддерживаемых демократами программ. Последний раз шатдаун в США наступал в 2018 и 2019 годах, во время первого президентского срока Трампа, когда правительство приостановило свою работу на 35 дней.

#сша #Трамп #сенат #Тед Круз #шатдаун
