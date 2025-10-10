МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил о серьезном ущербе от шатдауна для американцев

Последствия приостановки работы правительства еще впереди.
Дима Иванов 2025-10-10 05:37:56
© Фото: IMAGO Offenberg, www.imago-images.de, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что их нежелание одобрить федеральный бюджет нанесло ущерб добросовестным гражданам, которые недавно радовались отмене части налогов. Он предупредил, что наиболее серьезные последствия остановки работы правительства еще предстоит пережить. Об этом Трамп сообщил на совещании кабинета министров.

Американский президент указал, обращает внимание 360.ru, что из-за приостановки деятельности федеральных ведомств семьи с детьми лишились зарплат, однако демократов это не беспокоит. Трамп отметил, что шатдаун уже нанес значительный вред, но положение ухудшится, поэтому администрация продолжит сокращение программ, запущенных демократами.

«Мы будем проводить постоянные сокращения, и мы собираемся сокращать только программы демократов, мне неловко это говорить. Так все устроено. Они этого хотели», - сказал Трамп.

Работа правительства США приостановлена с 1 октября из-за отсутствия договоренности по бюджету. Сторонам не удалось согласовать временное финансирование. Поводом для разногласий послужил отказ республиканцев от инициативы демократов по добавлению 1,5 трлн долларов в программы здравоохранения.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #правительство США #шатдаун #экономика США
