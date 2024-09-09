WP: команда Харрис пригласила дублера Трампа для подготовки к дебатам

Для подготовки кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис к дебатам ее команда пригласила дублера Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Washington Post.

Как пишет американская газета, помимо приглашения «опытного дублера Трампа», помощники Харрис построили специальную площадку для проведения дебатов, которая имитирует студию телекомпании ABC. Отмечается, что на протяжении нескольких часов вице-президент сейчас готовится отвечать на вопросы, а «Дональд Трамп» нужен, чтобы репетировать реакцию на оскорбительные комментарии, которые могут прозвучать в ее адрес.

Напомню, дебаты двух кандидатов на пост президента Соединенных Штатов пройдут 10 сентября в штате Пенсильвания. Окончательные правила проведения утвердили 5 сентября. В частности, Трамп и Харрис должны будут ожидать завершения выступления оппонента с выключенным микрофоном. На ответ им будет даваться ровно две минуты. Вопросы кандидатам смогут задавать только модераторы. Также соперникам будет запрещено пользоваться заранее подготовленными конспектами.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Изначально предполагалось, что от Демократической партии на них будет выступать нынешний президент страны Джо Байден. Однако после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом в июне он принял решение выйти из гонки. Тогда он поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента США Камалы Харрис. Официально ее кандидатуру демократы подтвердили на прошлом съезде в Чикаго.