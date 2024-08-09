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Харрис согласилась провести 10 сентября теледебаты с Трампом

Ранее Трамп заявлял, что договорился с Харрис о проведении дебатов на 4 сентября.
Ирина Егорова 2024-08-09 00:15:45
© Фото: Hu YousongXinHua, Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что 10 сентября намерена провести теледебаты со своим оппонентом экс-президентом и кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Она отметила, что «с нетерпением ожидает этого».

«Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, они назначены у нас на 10 сентября. Я слышала, что он наконец дал согласие, и я с нетерпением ожидаю этого», - передает слова Харрис RT со ссылкой на телеканал NBC News.

Однако она не ответила на вопрос о готовности провести два других раунда теледебатов, о которых ранее упомянул Трамп.

Проведение теледебатов запланировано на 10 сентября, как ранее и договаривались Джо Байден и Трамп. Они пройдут в эфире АВС. Но в связи с тем, что он вышел из президентской гонки, а это повлияло на планы республиканцев по их проведению. Трамп предложил провести дебаты 4 сентября, но предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис отказался от этого предложения. 

Накануне Камала Харрис объявила, что официально стала кандидатом от демократов на президентских выборах в США. Они состоятся 5 ноября 2024 года.

#сша #Выборы #Дональд Трамп #Камала Харрис #теледебаты
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