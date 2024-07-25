Байден назвал Харрис опытной и жестокой

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу своего решения выйти из предвыборной гонки и отказаться от участия в ноябрьских выборах.

«Я сделал свой выбор. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она жесткая. Она способная. Теперь выбор за вами», - сказал Байден в своем обращении.

Глава государства заверил американцев в том, что Вашингтон продолжит поддерживать киевский режим и противодействовать официальной Москве.

Кроме того, в оставшиеся шесть месяцев на посту президента Джо Байден пообещал продолжать бороться за достижение мира на Ближнем Востоке и завершение операции Израиля в секторе Газа.