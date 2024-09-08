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Эрнст заявил, что Масляков был из поколения первых

Благодаря ведущему на телевидение пришли десятки талантливых людей и стали большими звездами, отметил гендиректор Первого канала.
Владимир Рубанов 2024-09-08 22:47:06
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Основатель КВН Александр Масляков творил историю телевидения и без него телевидение трудно себе представить, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Он был всегда - и всегда был молодым», - сказал Эрнст.

Генеральный директор добавил, что благодаря работе Маслякова на телевидение пришли десятки талантливых людей и стали большими звездами.

«Его знали все. И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный», - отметил Эрнст.

Вечером 8 сентября пресс-служба КВН сообщила о кончине телеведущего Александра Маслякова. Ему было 82 года. По неофициальной информации, Масляков-старший умер от рака легких.

О роли ведущего КВН в своей жизни рассказали известные комики: Михаил Галустян, Сангаджи Тарбаев, Павел Воля, Сергей Светлаков, Гарик Харламов, Демис Карибидис.

Многолетний член жюри КВН Юлий Гусман отметил в разговоре со «Звездой», что Масляков стал символом десятков программ, которыми руководят, которые создают, пишут и в которых участвуют его ученики.

#квн #смерть #культура #телевидение #соболезнования #константин эрнст #Александр Масляков
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