МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гусман заявил, что дело Маслякова будет жить в творчестве его учеников

Миллионы «прошли через школу» Александра Маслякова.
Карина Тазетдинова 2024-09-08 21:21:14
© Фото: Maxim Burlak Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман сказал, что основатель КВН Александр Масляков останется в проектах его учеников.

«Он стал символом качества советского и российского деятеля, символом замечательной программы, а сегодня он символ десятков программ, которыми руководят, создают, пишут, участвуют его ученики. Неформальные ученики, я их называю "академия КВН"», - сказал Гусман в разговоре со «Звездой».

Артист с уверенностью заявил, что дело ведущего КВН будет жить еще много лет. По мнению Юлия Соломоновича, также оно будет жить в его сыне и жене, которые всегда сопровождали ведущего на творческом пути.

Российский артист отметил их долгую дружбу с Александром Васильевичем, которая продлилась почти 60 лет. Гусман выразил глубокие соболезнования семье.

Ранее стало известно о смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили в пресс-службе КВН. Легендарному ведущему было 82 года. В сообщении на сайте Клуба веселых и находчивых также написали, что Масляков стал символом юмора и сатиры в России и за ее пределами.

#квн #смерть #культура #наш эксклюзив #соболезнования #Юлий Гусман #Александр Масляков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 