Гусман заявил, что дело Маслякова будет жить в творчестве его учеников

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман сказал, что основатель КВН Александр Масляков останется в проектах его учеников.

«Он стал символом качества советского и российского деятеля, символом замечательной программы, а сегодня он символ десятков программ, которыми руководят, создают, пишут, участвуют его ученики. Неформальные ученики, я их называю "академия КВН"», - сказал Гусман в разговоре со «Звездой».

Артист с уверенностью заявил, что дело ведущего КВН будет жить еще много лет. По мнению Юлия Соломоновича, также оно будет жить в его сыне и жене, которые всегда сопровождали ведущего на творческом пути.

Российский артист отметил их долгую дружбу с Александром Васильевичем, которая продлилась почти 60 лет. Гусман выразил глубокие соболезнования семье.

Ранее стало известно о смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили в пресс-службе КВН. Легендарному ведущему было 82 года. В сообщении на сайте Клуба веселых и находчивых также написали, что Масляков стал символом юмора и сатиры в России и за ее пределами.