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Минус пять министров за неделю: зачем Зеленскому нужна волна отставок

С 3 сентября в отставку среди прочего подали глава МИД Дмитрий Кулеба, министр стратегической промышленности Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и министр окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Федор Шеин 2024-09-08 20:00:47
© Фото: Alessandro Bremec Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшем окружении Владимира Зеленского - чистки и крупнейшая волна отставок. За неделю сразу минус пять министров, включая главу МИД Дмитрия Кулебу, и отстранение от работы начштаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. Он объявлен русским шпионом.

Причин и вариантов, почему именно сейчас Зеленский затеял эти рокировки – множество, но как сказала на неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова – сейчас в самом Киеве «нет ни одного человека, который способен был бы членораздельно объяснить, что у них происходит».

Скорее всего Зеленским сейчас просто движет страх, что на фоне провалов по всем фронтам его порешат свои же. Хотя все его окружение выглядит гораздо адекватнее, чем он. Особенно те, кто вовремя успел соскочить с военной и политической передовой, и сейчас, потирая руки, довольно наблюдает за всей этой грызней - из Лондона. В данном случае речь идет про главного конкурента Зеленского – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного

Подробнее о том, как Киев переживает «Министропад» начала осени, расскажет Федор Шеин в сюжете для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Украина #Главное с Ольгой Беловой #Владимир Зеленский #правительство #отставки #Валерий Залужный
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