Захарова заявила, что на Украине посыпалось все правительство

На Украине посыпалось все правительство. Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала «Звезде» отставку Дмитрия Кулебы.

«О чем это говорит? Осень, листопад, сучья обнажаются», - сказала Захарова на полях ВЭФ.

О том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, стало известно ранее. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. С его слов, заявление Кулебы уже поступило на рассмотрение украинского парламента.

Напомним, накануне об отставке попросили также министр стратегической промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Западные СМИ полагают, что перестановки в украинском кабмине вызывают обеспокоенность у целого ряда чиновников в Киеве. Они считают, что из-за текущих изменений может укрепиться власть Зеленского внутри администрации.