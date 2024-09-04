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Захарова заявила, что на Украине посыпалось все правительство

Накануне об отставке попросили министры юстиции, стратегической промышленности и защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Ян Брацкий 2024-09-04 09:23:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Украине посыпалось все правительство. Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала «Звезде» отставку Дмитрия Кулебы.

«О чем это говорит? Осень, листопад, сучья обнажаются», - сказала Захарова на полях ВЭФ.

О том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, стало известно ранее. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. С его слов, заявление Кулебы уже поступило на рассмотрение украинского парламента.

Напомним, накануне об отставке попросили также министр стратегической промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Западные СМИ полагают, что перестановки в украинском кабмине вызывают обеспокоенность у целого ряда чиновников в Киеве. Они считают, что из-за текущих изменений может укрепиться власть Зеленского внутри администрации.

#Украина #Захарова #мид #отставка #наш эксклюзив #Кулеба
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