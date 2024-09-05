Рада на второй день закончила увольнять украинских министров

Украинские министры продолжают сдавать позиции. Сегодня 240 депутатов Верховной Рады проголосовали за увольнение главы МИДа Дмитрия Кулебы. Вместе с ним в последние два дня с постов сместили еще шестерых членов правительства, в том числе вице-премьера Ирину Верещук. Британский журнал The Economist пишет, что министра иностранных дел собирались поменять еще в апреле, но тогда пронесло. Указывают на давление со стороны Госдепа США, что и стало щитом Кулебы от увольнения. На заседание теперь уже бывший министр так и не пришел.

«Кадр, который достаточно профессиональный был. Мы не будем касаться человеческих каких-то качеств, но с точки зрения опыта и послужного списка для нынешней Украины это такой профессиональный дипломат был. Заменили его. Вероятно, Зеленский что-то хочет более близкого себе в тех рамках и пределах допустимого, что позволено Зеленскому», - заявил ведущий научный сотрудник стран СНГ Александр Дудчак.

Не хватает энергии для продвижения поставок оружия - так прокомментировал Зеленский перетасовку в МИДе, сообщили украинские СМИ. Неизвестно, хватит ли этой энергии Андрею Сибиге, которого назначили на должность министра иностранных дел. Ведь решение о поставках зависит далеко не от украинских дипломатов. В числе «заслуг» Сибиги - подписание в апреле решения о приостановке консульских услуг украинцам призывного возраста, находящимся за границей. Но не всех. Все еще осталась возможность оформить документы для возвращения на родину, где их с нетерпением ждут сотрудники ТЦК.

«Сибига - это человек, у которого есть опыт работы в контрразведке, который был послом в Турецкой республике, который работал в офисе президента, в администрации, по-нашему. И, в принципе, особенно он ничем не отличается. По большому счету, министры иностранных дел, так же, как и украинские дипломаты, - это люди, призванные делать громкие заявления, - говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Политологи отмечают: назначение нового министра никак не повлияет на внешнюю и внутреннюю политику страны и тем более не изменит ситуацию на фронте. Но сама перетряска министерского состава больше похожа на отвлечение внимания и не несет за собой реальных изменений. Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что тот же Кулеба продолжит заниматься политикой, но сконцентрируется на укреплении отношений Киева с НАТО. В то же время Ирина Верещук в своих социальных сетях сообщила, что займет должность зампредседателя офиса президента.

И на этом фоне как-то затерялся еще один громкий инфоповод, который затронет Украину уже намного серьезней. Международный валютный фонд хочет заставить власть понизить курс гривны, а также увеличить НДС выше 20 процентов. Это должно уменьшить дефицит бюджета, который в следующем году составит 15 миллиардов долларов, а вместе с тем и понизит уровень жизни в стране.

«Естественно, это ударит по населению. Девальвация - это рост инфляции, снижение социальных выплат, понятно. Что касается роста налогов, то тоже денег будет меньше. Но МВФ всегда мало волнует, как будут жить люди той страны, куда они вложили свои деньги. Важно, как будут чувствовать себя внешние кредиторы», - объясняет член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

С начала спецоперации МВФ направил Украине более 10 миллиардов долларов бюджетной помощи. Сейчас в Киеве работает миссия фонда по пятому обзору программы расширенного финансирования. На ней обсуждают условия по выделению следующего транша на сумму свыше миллиарда долларов. Об этом сообщил Андрей Пышный - председатель Национального банка Украины. Прося больше денег у Международного валютного фонда, Киев будто забывает о том, что эти средства не передаются на безвозмездной основе и их придется возвращать. Американские эксперты убеждены: обратно фонд ничего не получит.