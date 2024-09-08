МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские паралимпийцы завоевали на Играх в Париже 64 медали

Паралимпийцы из России получили приглашение на церемонию закрытия Игр, которая пройдет сегодня в 21:00 (мск) на стадионе «Стад де Франс».
Ян Брацкий 2024-09-08 14:06:15
© Фото: Доминик Бутен, РИА Новости

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые награды. Наши атлеты успешно выступили в таких дисциплинах, как плавание, прыжки в длину, толкание ядра, метание копья и прочих.

Напомним, до Паралимпиады были допущены 88 российских спортсменов, все они выступали в нейтральном статусе без государственного гимна и флага.

Для многих награда Игр стала результатом титанических усилий и преодоления самих себя. Так, бегун Андрей Вдовин взял золото на дистанции в 400 метров, выступая с травмой ноги. Незадолго до выхода на старт он получил спазм мышцы и врачам пришлось совершить чудо, чтобы Вдовин не только добежал до финиша, но и сделал это первым.

Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал золотым призером Паралимпиады в толкании ядра. Выступил Свиридов убедительно, с мировым рекордом, отправив снаряд на 17,18 метра.

С мировым рекордом уезжает с Паралимпиады и пловчиха Дарья Лукьяненко из Ростовской области. Стометровку вольным стилем она преодолела за 1 минуту 4,88 секунды, не оставив шанса соперницам.

#Спорт #в стране и мире #Париж #медали #паралимпиада
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 