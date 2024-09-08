Российские паралимпийцы завоевали на Играх в Париже 64 медали

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые награды. Наши атлеты успешно выступили в таких дисциплинах, как плавание, прыжки в длину, толкание ядра, метание копья и прочих.

Напомним, до Паралимпиады были допущены 88 российских спортсменов, все они выступали в нейтральном статусе без государственного гимна и флага.

Для многих награда Игр стала результатом титанических усилий и преодоления самих себя. Так, бегун Андрей Вдовин взял золото на дистанции в 400 метров, выступая с травмой ноги. Незадолго до выхода на старт он получил спазм мышцы и врачам пришлось совершить чудо, чтобы Вдовин не только добежал до финиша, но и сделал это первым.

Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал золотым призером Паралимпиады в толкании ядра. Выступил Свиридов убедительно, с мировым рекордом, отправив снаряд на 17,18 метра.

С мировым рекордом уезжает с Паралимпиады и пловчиха Дарья Лукьяненко из Ростовской области. Стометровку вольным стилем она преодолела за 1 минуту 4,88 секунды, не оставив шанса соперницам.