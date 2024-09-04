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Легкоатлет Свиридов с мировым рекордом взял золото Паралимпиады

Россиянин стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр.
Владимир Рубанов 2024-09-04 22:48:13
© Фото: Паралимпийский комитет России

Российский легкоатлет Владимир Свиридов выиграл летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже в толкании ядра с мировым рекордом. Его результат составил 17,18 метра.

Свиридов стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр. Впервые он победил в Токио в 2021 году, и тоже с мировым рекордом.

Серебро завоевал другой представитель России Алан Кокойты. Тройку лидеров замкнул представитель Казахстана Дастан Мукашбеков. Соревнования проходили в категории F36 - среди атлетов с нарушением координации.

К сегодняшнему дню российские спортсмены на Паралимпиаде в Париже завоевали 47 медалей: 13 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых. Россияне выступают в нейтральном статусе. Их награды не учитываются в общем зачете.

#Спорт #Франция #Легкая атлетика #Париж #Золотая медаль #мировой рекорд #Паралимпийские игры #толкание ядра
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