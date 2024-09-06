Паралимпиец Вдовин рассказал о забеге на 400 метров с травмой

Призер Паралимпиады в Париже Андрей Вдовин рассказал «Звезде», какой ценой дался ему золотой забег на 400 метров. За несколько дней до важнейшего старта атлет получил серьезную травму ноги. Выход на беговую дорожку был под вопросом, но Андрей не позволил себе сдаться.

«Двадцать девятого августа я получил спазм боковой приводящей мышцы, но благодаря медицинскому штабу нашей сборной, всем врачам и оборудованию я смог восстановиться», - признался Вдовин.

Дистанция 400 метров - коронная для Андрея. На предыдущих Играх в Токио наш бегун сумел установить на ней мировой рекорд. В статусе фаворита Вдовин выступал и на Паралимпиаде в Париже.

«Это не только про физическую готовность. Это и моральная составляющая. Настрой на дистанцию. Она очень тяжелая», - заверил спортсмен.

В результате россиянин смог остаться на самой вершине мирового рейтинга в своей дисциплине. Четыреста метров он пробежал за 50,27 секунды. Вторым финишный створ пересек бразилец Бартоломеу Да Сильва Чавес (50,39), замкнул тройку сильнейших Амен Аллах Тиссауи (50,59) из Туниса.