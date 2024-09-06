МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Паралимпиец Вдовин рассказал о забеге на 400 метров с травмой

Спортсмен Андрей Вдовин выиграл уже вторую медаль на Паралимпиаде в Париже, до этого став третьим в беге на 100 метров.
Ян Брацкий 2024-09-06 14:07:23
© Фото: Kerstin Kummer imago sportfotodienst Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Призер Паралимпиады в Париже Андрей Вдовин рассказал «Звезде», какой ценой дался ему золотой забег на 400 метров. За несколько дней до важнейшего старта атлет получил серьезную травму ноги. Выход на беговую дорожку был под вопросом, но Андрей не позволил себе сдаться.

«Двадцать девятого августа я получил спазм боковой приводящей мышцы, но благодаря медицинскому штабу нашей сборной, всем врачам и оборудованию я смог восстановиться», - признался Вдовин.

Дистанция 400 метров - коронная для Андрея. На предыдущих Играх в Токио наш бегун сумел установить на ней мировой рекорд. В статусе фаворита Вдовин выступал и на Паралимпиаде в Париже.

«Это не только про физическую готовность. Это и моральная составляющая. Настрой на дистанцию. Она очень тяжелая», - заверил спортсмен.

В результате россиянин смог остаться на самой вершине мирового рейтинга в своей дисциплине. Четыреста метров он пробежал за 50,27 секунды. Вторым финишный створ пересек бразилец Бартоломеу Да Сильва Чавес (50,39), замкнул тройку сильнейших Амен Аллах Тиссауи (50,59) из Туниса.

#Спорт #Париж #наш эксклюзив #бег #паралимпиада #Вдовин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 