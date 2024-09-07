Пловчиха Лукьяненко выиграла золото Паралимпиады с мировым рекордом

Пловчиха Дарья Лукьяненко из города Шахты Ростовской области завоевала золотую медаль на Паралимпийских летних играх в Париже. Россиянка победила на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S11 среди спортсменов с нарушением зрения.

Лукьяненко установила новый мировой рекорд, проплыв стометровку за 1 минуту 4,88 секунды.

До этого на Играх в Париже спортсменка уже взяла две золотые и две бронзовые награды. Ростовчанка победила на дистанции 100 метров брассом и на 200 метров комплексным плаванием с мировым рекордом.

Дарье Лукьяненко 22 года. Это ее вторая Паралимпиада. В 2021 году она стала серебряным призером в Токио в заплыве на 100 метров брассом.