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Зеленский провел кадровые перестановки

Новые должности получили экс-министры Ирина Верещук и Александр Камышин, также у Владимира Зеленского появились новые советники и консультанты.
Ян Брацкий 2024-09-08 13:25:55
© Фото: Zhao DingzheXinHua Global Look Press

Некоторые украинские чиновники, лишившиеся на минувшей неделе своих кресел, заняли новые должности. Это следует из указов Владимира Зеленского.

Так, занимавшая пост министра по вопросам реинтеграции Ирина Верещук стала заместителем главы офиса Зеленского. Аналогичный пост занял Владимир Микита, недавно оставивший должность главы Закарпатской области.

Экс-министр стратегической промышленности Александр Камышин теперь будет внештатным советником Зеленского, а журналист Дмитрий Литвин его консультантом по вопросам коммуникации.

Напомним, на этой неделе Верховная рада проголосовала за увольнение Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины. Вместе с ним в отставку ушли еще шестеро членов правительства.

По мнению политологов, кадровыми перестановками в кабмине Зеленский пытается выстроить жесткую вертикаль власти и организовать работу своего офиса под Андрея Ермака. Как считает политолог Евгений Михайлов, этот шаг демонстрирует нежелание Киева идти на мирные переговоры.

#в стране и мире #Зеленский #Киев #министры #Верещук
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