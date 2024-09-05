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Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

Накануне голосование по этому вопросу отложили из-за отсутствия кворума.
Елизавета Кондрикова 2024-09-05 11:59:55
© Фото: IMAGO, Bernd Elmenthaler Globallookpress

Верховная рада проголосовала за отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram.

Решение было принято 240 голосами «за», один депутат проголосовал против. 

Также сегодня парламент страны со второй попытки утвердил отставку вице-премьера Ирины Верещук. Ранее нужное количество голосов для ее увольнения не удалось набрать.

Решение об отставке Кулебы обсуждалось в украинском парламенте накануне, однако голосование в итоге было отложено на сегодня из-за отсутствия согласия среди депутатов. Видеотрансляция показала, как члены парламента встали со своих мест и разошлись вместо принятия решения.

Напомним, в среду Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Он занимал пост министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года.

#Украина #Верховная рада #Дмитрий Кулеба #отставка #глава МИД
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