Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

Верховная рада проголосовала за отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram.

Решение было принято 240 голосами «за», один депутат проголосовал против.

Также сегодня парламент страны со второй попытки утвердил отставку вице-премьера Ирины Верещук. Ранее нужное количество голосов для ее увольнения не удалось набрать.

Решение об отставке Кулебы обсуждалось в украинском парламенте накануне, однако голосование в итоге было отложено на сегодня из-за отсутствия согласия среди депутатов. Видеотрансляция показала, как члены парламента встали со своих мест и разошлись вместо принятия решения.

Напомним, в среду Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Он занимал пост министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года.