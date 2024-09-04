Политолог раскрыл роль главы офиса Зеленского в отставках министров

Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы была ожидаема. Об этом «Звезде» рассказал политолог Евгений Михайлов. По его мнению, на посту главы украинской дипломатии Кулеба был бесполезен.

«Кулеба много громких вещей говорил, но абсолютно бесполезных. Он ездил по глобальному югу, требовал санкций против России, но все это не удалось. Он просто красиво выступал, приезжал, показывал свою работу, но ничего не добился для украинского режима», - сказал Михайлов.

Сейчас кабинет министров зачищается под руководителя офиса президента Андрея Ермака, полагает он.

«Отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы связана с перестройкой офиса Зеленского под главу офиса Ермака. Он концентрирует всю власть в своих руках. Это точно не говорит о подготовке к переговорному процессу. Сейчас Кулеба и прочие убираются под конкретные задачи», - считает политолог.

Ряд украинских чиновников опасаются, что отставками целого ряда ключевых министров Зеленский пытается консолидировать свою администрацию и укрепить собственную власть. Политолог Евгений Михайлов считает иначе.

«Отставки в кабмине вряд ли усилят позиции Зеленского. То что он узурпирует власть в своих руках - факт. Но на самом деле позиции Зеленского в общем падают. Шатает всю Украину. Ну будет он руководить со своими ближайшими людьми, но если народ сейчас развернется, то власть он не удержит», - уверен политолог.

Следующим в отставку может отправиться главком ВСУ Александр Сырский, считает эксперт. Обвал фронта на южно-донецком направлении, отсутствие прогресса под Курском могут послужить тому причиной.

Напомним, сегодня стало известно об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Вместе с ним свои посты за одни только сутки покинул еще пятеро министров, включая главу министерства стратегической промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюську и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.

Комментируя происходящее в Киеве официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительство Украины посыпалось.